Министр лесного хозяйства Красноярского края прокомментировал прошедшие в ведомстве обыски

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-28T11:54:28+03:00

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Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов прокомментировал обыски, которые на минувшей неделе сотрудники УФСБ по краю провели в министерстве и подведомственных ему учреждениях.

- Проверочные мероприятия в министерстве лесного хозяйства Красноярского края являются частью работы по декриминализации лесной отрасли региона, - сообщил глава минлесхоза.

Министерство идет навстречу во всех вопросах по предоставлению материалов в ходе проверок. Правоохранителям и надзорным органам предоставили всю интересующую их документацию, которая касалась практически 10-летнего периода деятельности ведомства и подведомственных ему учреждений: Лесопожарного центра, 60 лесничеств, более 300 участковых лесничеств. В ходе проверок и по настоящее время министерство работает в штатном режиме.

- Весь комплекс мер направлен на ликвидацию теневого оборота древесины в крае. В числе уже реализованных мероприятий по декриминализации отрасли: усилили контроль над движением древесины, ввели регистрацию всех пунктов ее приема и отгрузки. Благодаря выходу на биржу полностью прозрачным стал процесс реализации древесины, заготовленной лесничествами в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий. В районах края создаются совместные с органами местного самоуправления комиссии для контроля целевого использования древесины, - сказал Димитрий Маслодудов.

ИСТОЧНИК KP.RU