2019-10-28T11:36:51+03:00
Общество

В Красноярском крае торговую фирму оштрафовали на 2 миллиона на нелегалов

Иностранцы работали в ней незаконно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае торговую фирму оштрафовали на 2 миллиона на нелегаловВ Красноярском крае торговую фирму оштрафовали на 2 миллиона на нелегаловФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Лесосибирске фирму оштрафовали на крупную сумму за нелегалов, которые работали в ней. 12 штрафов за незаконное привлечение к работе иностранных граждан обошлись продавцу строительных материалов в 12 миллионов 250 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевых судебных приставов.

Неприятности для фирмы начались, когда к ним нагрянули сотрудники полиции с проверкой. Обнаружили 12 иностранных граждан. Патента на привлечение иностранной силы у фирмы не было, поэтому проверяющие составили 12 административных протоколов и передали их в суд.

Однако исполнять решение суда ответчик не спешил. И тогда ему пришлось встретиться с судебным приставом. Пристав объяснил, чем закончится для предпринимателей их упрямство: арест счетов и имущества, исполнительский сбор в размере 7 % от суммы штрафов, уголовная ответственность за неисполнение решения суда. После этого владельцы фирмы решили, что оплатить штраф им обойдется дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 позаботилась о здоровье
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
В Красноярске строить бассейн в Солнечном заявилась одна компания
В Красноярске открывают новый детский сад на 220 детей
КРЯКК запускает эксперт-эстафету в социальных сетях
В Красноярском крае северянин украл золота на 1,7 миллиона рублей
Министр лесного хозяйства Красноярского края прокомментировал прошедшие в ведомстве обыски
В Красноярске обманутый дольщик потребовал признать застройщика банкротом
Красноярская полиция завела уголовное дело по строительству кафе «Кантри»
В Красноярском крае задержали микроавтобус с нелегалами в багажнике
В Красноярске энергетики под проливным дождем восстановили электроснабжение в Октябрьском районе
Программу празднования 400-летия Красноярска представят к концу года
В Красноярске пройдет «День города»
VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности для клиентов в африканском регионе
В Красноярском крае женщина-адвокат за 2 миллиона пообещала «отмазать» клиента
На юге Красноярского края под суд отправили трех любителей ночной охоты
В Красноярске из-за аварии на всю ночь без света остались несколько улиц
В Красноярском крае мужчина спешил на похороны отца и погиб
В минэкологии края назвали самые загрязняющие атмосферу Красноярска маршрутки
В Красноярске девушка попала под колеса автобуса прямо на пешеходном переходе
Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололеде
Красноярский ФК «Енисей» потерпел поражение от «Чертаново»