В Красноярском крае торговую фирму оштрафовали на 2 миллиона на нелегалов
В Лесосибирске фирму оштрафовали на крупную сумму за нелегалов, которые работали в ней. 12 штрафов за незаконное привлечение к работе иностранных граждан обошлись продавцу строительных материалов в 12 миллионов 250 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевых судебных приставов.
Неприятности для фирмы начались, когда к ним нагрянули сотрудники полиции с проверкой. Обнаружили 12 иностранных граждан. Патента на привлечение иностранной силы у фирмы не было, поэтому проверяющие составили 12 административных протоколов и передали их в суд.
Однако исполнять решение суда ответчик не спешил. И тогда ему пришлось встретиться с судебным приставом. Пристав объяснил, чем закончится для предпринимателей их упрямство: арест счетов и имущества, исполнительский сбор в размере 7 % от суммы штрафов, уголовная ответственность за неисполнение решения суда. После этого владельцы фирмы решили, что оплатить штраф им обойдется дешевле.
ИСТОЧНИК KP.RU