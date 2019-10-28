В Красноярске энергетики под проливным дождем восстановили электроснабжение в Октябрьском районе

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-28T07:50:22+03:00

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В Октябрьском районе Красноярска почти полностью восстановлено энергоснабжение жилых домой на улицах Тотмина, Юшкова, Калинина и Маерчака. По состоянию на 11:40 28 октября остался только один многоквартирный дом. Напомним, накануне, около 22 часов, из-за повреждения щитовой в одном из домов на Юшкова произошла авария на трансформаторной подстанции.

- На место незамедлительно были направлены выездные бригады, организована доставка передвижных дизель-генераторных установок. В результате оперативных действий энергетиков большая часть потребителей была запитана по резервным схемам. Несмотря на ночь и сложные погодные условия, бригады вели восстановительные работы, которые осложнены проливным дождем, не прекращающимся более 5 часов. На восстановительных работах задействовано 4 бригады, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе «Россети Сибирь».

Добавим, что в связи с ухудшением погоды энергетики переведены в режим повышенной готовности. Все вопросы жители города могут задать по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-1000-380. Туда же можно сообщить об отключениях электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU