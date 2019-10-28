2019-10-28T07:55:38+03:00
Общество

Программу празднования 400-летия Красноярска представят к концу года

Подготовку к празднику обсудили в Москве
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Программу празднования 400-летия Красноярска представят к концу годаПрограмму празднования 400-летия Красноярска представят к концу годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Программу празднования 400-летия Красноярска представят к концу года, в декабре. Губернатор края Александр Усс побывал с рабочей поездной в Москве, где и обсудил с вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Козаком совместный план работы по подготовке к юбилейному событию.

Свои 400 лет Красноярск отметит в 2028 году, соответствующее распоряжение подписал в конце сентября Председатель Правительства Дмитрий Медведев. Сам факт, что юбилей города был включен в календарь событий федерального уровня, дает дополнительные возможности для развития инфраструктуры, архитектурного облика, историко-культурного наследия, благоустройства Красноярска.

- Мы договорились, что в течение ноября в Красноярске будет разработан комплексный план подготовки города к 400-летию. В первую очередь, это погодовой план реализации проектов благоустройства. В декабре, уже после обсуждения с экспертами, программа будет представлена Дмитрию Козаку, затем будет обсуждаться на первом заседании федерального оргкомитета, - заявил Александр Усс после завершения встречи.

Добавим, что в состав оргкомитета вошли 20 представителей федерального, регионального и муниципального уровней власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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