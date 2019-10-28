2019-10-28T07:03:35+03:00
Звезды

В Красноярске пройдет «День города»

Встречаемся 31 октября!
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.
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Постановка Воронежского камерного театра «День города» 31 октября на сцене Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина откроет параллельную программу XIII Красноярской ярмарки книжной культуры, инициатором и организатором которой традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова.

Каждый вечер, с 31 октября и до 4 ноября, после окончания основной программы КРЯКК в МВДЦ «Сибирь», на разных площадках города будут идти вечерние спектакли, концерты и киносеансы.

Поскольку тема КРЯКК в этом году «Локальные истории», спектакли будут документальными. «День города», например, состоит из рассказов воронежцев, из интервью, собранных командой спектакля. Герои спектакля – цыганка, сменившая не одно место жительства, рассматривающая Воронеж с позиции чужака; старушка, прожившая в этом городе всю жизнь, видевшая, как он менялся; женщина с ребенком-инвалидом, для которой каждый день здесь – борьба за выживание. Этот живой, не-парадный Воронеж, в спектакле Михаила Бычкова сталкивается с его официальной презентацией, с образом, растиражированным в масcкульте: подлинные монологи жителей, транслируемые актерами, перемежаются эстрадными, официозными песнями о Воронеже.

Спектакль «День города» - лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» 2015 года (Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол).

Напомним, Воронежский Камерный театр был учреждён 30 марта 1993 года, является государственным репертуарным театром. Сейчас в труппе 20 актеров, они играют около 180 спектаклей в год.

Подробную информацию о ярмарке можно найти на сайте kryakk2019.com, в социальных сетях Фонда Михаила Прохорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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