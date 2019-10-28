2019-10-28T06:56:42+03:00
Экономика

VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности для клиентов в африканском регионе

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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VTB Bank (Europe) SE и Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) подписали соглашение, в рамках которого Afreximbank будет гарантировать исполнения обязательств африканских финансовых институтов по сделкам торгового финансирования.

В соответствии с соглашением ВТБ получает возможность использовать широкий спектр продуктов торгового финансирования Afreximbank для реализации сделок с африканскими контрагентами, что откроет клиентам ВТБ дополнительные возможности для увеличения объемов бизнеса и укрепления позиций на этом рынке.

Артур Илияв, Председатель Правления VTB Bank (Europe) SE, отметил: «Данное соглашение позволит VTB Bank (Europe) SE предоставить новые финансовые решения клиентам группы ВТБ, которые заинтересованы развивать бизнес в африканском регионе. Надеемся, что это обеспечит нашим клиентам конкурентное преимущество на локальном рынке и поможет увеличить долю африканских партнеров в сделках торгового финансирования».

Амр Камель, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и корпоративному банкингу Afreximbank, сказал: «Подписание данного соглашения позволит Afreximbank усилить линейку финансовых продуктов для российских компаний, которые заинтересованы развивать бизнес в Африке».

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