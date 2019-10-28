2019-10-28T06:08:43+03:00
Происшествия

В Красноярском крае женщина-адвокат за 2 миллиона пообещала «отмазать» клиента

И сама попала за решетку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае женщина-адвокат за 2 миллиона пообещала «отмазать» клиентаВ Красноярском крае женщина-адвокат за 2 миллиона пообещала «отмазать» клиентаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железногорске осудили женщину-адвоката. Ее признали виновной в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупном размере. По сути, она вымогала у своей клиентки круглую сумму за то, что должна была сделать по долгу службы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в апреле 2018 года к адвокату за помощью обратилась клиентка. Ее знакомого признали виновным по уголовному делу и вынесли приговор, но потерпевшая сторона посчитала, что приговор слишком мягкий, и подала апелляцию в краевой суд.

Клиентка попросила адвоката защищать знакомого, та согласилась и назначила за труды официальный гонорар 450 тысяч рублей. А сверху – еще 1,5 миллиона. Клиентка возмутилась, поняла, что это мошенничество, и позвонила в Управление ФСБ по краю. Там разработали операцию, адвокатессу задержали с поличным, в момент получения денег. Суд назначил ей 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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