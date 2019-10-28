2019-10-28T05:51:27+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края под суд отправили трех любителей ночной охоты

Они использовали запрещенные приемы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края под суд отправили трех браконьеровНа юге Красноярского края под суд отправили трех браконьеровФото: ИВАНОВА Диана
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В Ермаковском районе будут судить трех местных жителей, пойманных на браконьерстве. Мало того, что у них не было разрешения на охоту, так они еще использовали запрещенные приемы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В августе в окрестностях села Верхнеусинское полицейские проводили ночной рейд и заметили автомобиль УАЗ, который ехал по полям с мощным фонарем на крыше. Таким фонарем обычно браконьеры высматривают и ослепляют птиц и животных. Полицейские остановили внедорожник и обнаружили внутри трех человек. Нашли в салоне незарегистрированное охотничье ружье. При этом разрешения на охоту ни у кого их них не было.

Ружье было изъято, уголовное дело заведено по статье «Незаконная охота с применением механического транспортного средства или иных способов массового уничтожения птиц и зверей». За это им грозит до 2 лет лишения свободы. Кроме того, на 26-летнего владельца ружья завели дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», ему грозит до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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