СЕГОДНЯ 05:18 2019-10-28T05:18:28+03:00

В Красноярске из-за аварии на всю ночь без света остались несколько улиц Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске на всю ночь без электроэнергии остались несколько улиц в Октябрьском районе. По информации службы «005» накануне, 27 октября, около 19 часов произошла авария на распределительной подстанции. В зоне отключения оказались 22 дома на улице Тотмина, 16 домов на Юшкова, 2 дома на Попова. Также отключения коснулись улиц Калинина и Маерчака.

На место сразу же выехала аварийная бригада МРСК Сибири. Часть домов удалось подключить еще ночью. Завершить ремонтно-восстановительные работы полностью планируется к 10 часам утра 28 октября, сообщает служба «005» на официальном сайте города.

Также ночью было зафиксировано повреждение воздушной линии на улице Лесной, возле спортшколы, ее починили к 6 часам утра. Было повреждение кабельной линии трансформаторной подстанции на улице Норильской, также восстановлена ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU