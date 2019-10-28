В минэкологии края назвали самые загрязняющие атмосферу Красноярска маршрутки

СЕГОДНЯ 04:34 2019-10-28T04:34:44+03:00

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В министерстве экологии края назвали самые загрязняющие атмосферу Красноярска маршрутки. Таких оказалось 18, они работают на маршрутах №№ 6, 8, 49, 52, 55, 60, 65, 85 и 95. Это – результат контрольно-надзорных мероприятий, которые проходили в городе с июня по октябрь. В них принимали участие инспекторы министерства экологии, сотрудники ГИБДД по краю и краевой прокуратуры. Итоги проверок переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

Рейды проводились во всех районах города. На конечных остановочных пунктах специалисты проверили с помощью переносного газоанализатора и дымомера 167 единиц общественного пассажирского транспорта.

- Инспекторы проверяют все без исключения автобусы. Если в отработанных газах фиксируются превышения загрязняющих веществ, то на мете выписывается протокол об административном правонарушении. Также материалы направляются в правоохранительные органы. Такое внимание к пассажирскому транспорту не случайно: транспорт вносит существенный вклад в текущую экологическую ситуацию. Нарушителей в этой области мы держим на особом контроле, - рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Добавим, что в минувшем году инспекторы ведомства проверили около 200 автобусов, на 29 из них были выявлены нарушения

ИСТОЧНИК KP.RU