В минэкологии края назвали самые загрязняющие атмосферу Красноярска маршрутки
В министерстве экологии края назвали самые загрязняющие атмосферу Красноярска маршрутки. Таких оказалось 18, они работают на маршрутах №№ 6, 8, 49, 52, 55, 60, 65, 85 и 95. Это – результат контрольно-надзорных мероприятий, которые проходили в городе с июня по октябрь. В них принимали участие инспекторы министерства экологии, сотрудники ГИБДД по краю и краевой прокуратуры. Итоги проверок переданы в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.
Рейды проводились во всех районах города. На конечных остановочных пунктах специалисты проверили с помощью переносного газоанализатора и дымомера 167 единиц общественного пассажирского транспорта.
- Инспекторы проверяют все без исключения автобусы. Если в отработанных газах фиксируются превышения загрязняющих веществ, то на мете выписывается протокол об административном правонарушении. Также материалы направляются в правоохранительные органы. Такое внимание к пассажирскому транспорту не случайно: транспорт вносит существенный вклад в текущую экологическую ситуацию. Нарушителей в этой области мы держим на особом контроле, - рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.
Добавим, что в минувшем году инспекторы ведомства проверили около 200 автобусов, на 29 из них были выявлены нарушения
ИСТОЧНИК KP.RU