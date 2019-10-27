В Красноярске девушка попала под колеса автобуса прямо на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-27T17:54:59+03:00

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В Красноярске на улице Лесопарковая девушка попала под колеса маршрутного автобуса №53. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили очевидцы случившегося. По их словам, пострадавшую погрузили на носилках в автомобиль скорой помощи и увезли в больницу.

- На этом месте часто сбивают людей, - рассказала красноярка Оксана. – Хотя здесь есть лежачий полицейский и «зебра». Но фонари не горят над дорогой и очень темно. Позавчера на этом же пешеходном переходе при мне сбили мальчика, а у сестры мужа тут же сбивала машина. Люди боятся тут ходить.

На месте происшествия находятся инспекторы ГИБДД Фото: Оксана КОЗЛОВА

По словам местных жителей, светофор и регулируемый пешеходный переход находится значительно дальше, поэтому люди, хоть и рискуют, но стараются перейти дорогу именно здесь.

Добавим, что в предстоящие сутки синоптики прогнозируют снегопад и шквалистый ветер. На дорогах края сильный гололед. Поэтому водителям и пешеходам следует быть вдвойне осторожнее, чтобы избежать неприятных последствий.

В этом месте часто сбивают пешеходов Фото: Оксана КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU