Красноярский ФК «Енисей» потерпел поражение от «Чертаново»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-27T14:33:27+03:00

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В Красноярске 27 октября в 20-м туре ФНЛ «Енисей» принимал на своем поле «Чертаново» (российский футбольный клуб из одноименного района Москвы). Встреча завершилась победой гостевой команды со счетом 2:0.

"Енисею" так и не удалось пробить ворота соперников Фото: АЛЕКС ЧАМПАКХАМ

В составе «Чертаново» отличились Максим Витюгов и Дмитрий Редькович. Первый гол удалось забить на 18-й минуте благодаря усилиям полузащитника Максима Витюгова. А защитник Дмитрий Редькович пробил ворота красноярской команды в конце первого тайма.

Ход игры Фото: АЛЕКС ЧАМПАКХАМ

В результате «Чертаново» набрало 38 очков и занимает четвертое место. В следующем туре команда примет «Факел».

Первый гол удалось забить на 18-й минуте Фото: АЛЕКС ЧАМПАКХАМ

У «Енисея» 19 очков и 17 место. Красноярские футболисты на выезде сыграют со спортсменами из «Ротора».

Болельщики надеялись на победу Фото: АЛЕКС ЧАМПАКХАМ

Фанаты «Енисея» в соцсетях делятся переживаниями и спорят о причинах очередного поражения.

У «Енисея» 19 очков и 17 место Фото: АЛЕКС ЧАМПАКХАМ

- Все дело в скоростях, - рассуждает болельщик «Енисея» Никита морозов. - Посмотрите, как открываются полузащитники и нападающие Чертаново, как быстро они принимаю решения, как идут в прессинг. А ведь они тоже довольно сыроваты еще. Потолок для нынешнего Енисея - 12 место. Нужна кардинальная перестройка на 2 сезона, омолодить команду, найти вратаря, который умеет играть ногами, и учить их играть в современный футбол.

Почему опять не получилось победить? Фото: АЛЕКС ЧАМПАКХАМ

ИСТОЧНИК KP.RU