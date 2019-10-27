2019-10-27T11:33:46+03:00
Происшествия

Красноярский школьник серьезно пострадал во время прохождения квеста

Сотрудник его неудачно толкнул
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
У школьника подозревали перелом позвоночникаУ школьника подозревали перелом позвоночникаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске школьник серьезно травмировался во время прохождения одного из хоррор-квестов. Когда по сценарию подростка толкнул актер квеста, то он неудачно ударился спиной об угол дивана. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, с квеста пострадавшего школьника и его друзей сразу вывели и предложили вызвать врача. А когда тот отказался от медицинской помощи, то вручили компенсацию – одну тысячу рублей.

Вот что об этой ситуации на своей страничке в соцсетях написала мама пострадавшего ребенка Юлия Лебедева:

«Что-то моим мальчикам не везет нынче. Надо в церковь сходить. Старший отправился сегодня на квест, звонит буквально через час и говорит: «Мам, я тут немного упал на квесте, спиной ударился, стоять не могу особо, меня пацаны держат, и ходить тоже не могу». Дед на машину и за ним. Травма на Ленина не работает, света нет, с Баумана отправили в БСМП. Там, спасибо, все оперативно, насколько возможно, взяли все анализы, УЗИ почек, рентген. Возят на коляске. Переломов, слава Богу, нет, разрыва почки тоже».

Первоначально УЗИ показало, что у пострадавшего ребенка гематома, отек, перелом правого отростка третьего поясничного позвонка. Но позднее сообщили, переломов нет, разрыва почки нет. И сейчас важно дождаться результатов анализов. Пока же назначили постельный режим, а через неделю на дополнительные обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярский ФК «Енисей» потерпел поражение от «Чертаново»
Из-за ревнивой супруги житель Хакасии избил свою знакомую
Жительница Красноярска сдала в ломбард имущество из арендованной квартиры
В Красноярске в результате аварии «УАЗ» перевернулся и снес светофор
В Красноярском крае спасатели вскрыли дверь в квартиру, чтобы спасти мужчину от суицида
Житель Лесосибирска более года проведет в колонии за систематическое вождение в пьяном виде
В красноярском зоопарке предупредили о мошенничестве при записи на экскурсии
Жительницу Абакана за неуплату алиментов своему сыну суд приговорил к реальному сроку
В Красноярском крае продолжаются поиски людей, пропавших при ЧП в золотодобывающей артели
Вор переводил чужие деньги знакомым и друзьям с помощью украденных телефонов
МЧС: на Красноярск надвигается снегопад и штормовой ветер
В аэропорту Красноярска 40 человек исполнили арию из «Травиаты» Верди
ГИБДД настоятельно рекомендует красноярским водителям перейти на зимний стиль вождения
В аэропорту Красноярска на регистрации организуют место для поцелуев
В Красноярске накрыли подпольный цех по производству паленых алкококтейлей
Легенда мирового бокса Рой Джонс отобрал в Красноярске молодых боксеров для своего проекта
Житель Красноярского края застрелил соседа за то, что его собаки забегают во двор
«Сын кричал и плакал»: в Красноярске на первоклассника напала собака
Баскетбольный клуб «Енисей» перечислит часть сборов матча со шведами на благотворительность
На Фестиваль Хворостовского в Красноярск приехала его семья