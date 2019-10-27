Красноярский школьник серьезно пострадал во время прохождения квеста

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-27T11:33:46+03:00

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В Красноярске школьник серьезно травмировался во время прохождения одного из хоррор-квестов. Когда по сценарию подростка толкнул актер квеста, то он неудачно ударился спиной об угол дивана. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, с квеста пострадавшего школьника и его друзей сразу вывели и предложили вызвать врача. А когда тот отказался от медицинской помощи, то вручили компенсацию – одну тысячу рублей.

Вот что об этой ситуации на своей страничке в соцсетях написала мама пострадавшего ребенка Юлия Лебедева:

«Что-то моим мальчикам не везет нынче. Надо в церковь сходить. Старший отправился сегодня на квест, звонит буквально через час и говорит: «Мам, я тут немного упал на квесте, спиной ударился, стоять не могу особо, меня пацаны держат, и ходить тоже не могу». Дед на машину и за ним. Травма на Ленина не работает, света нет, с Баумана отправили в БСМП. Там, спасибо, все оперативно, насколько возможно, взяли все анализы, УЗИ почек, рентген. Возят на коляске. Переломов, слава Богу, нет, разрыва почки тоже».

Первоначально УЗИ показало, что у пострадавшего ребенка гематома, отек, перелом правого отростка третьего поясничного позвонка. Но позднее сообщили, переломов нет, разрыва почки нет. И сейчас важно дождаться результатов анализов. Пока же назначили постельный режим, а через неделю на дополнительные обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU