Из-за ревнивой супруги житель Хакасии избил свою знакомую

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-27T11:06:10+03:00

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Житель Черногорска (Хакасия) избил свою знакомую до полусмерти. Полицейским стало об этом известно после поступившего сообщения со станции скорой медицинской помощи. В больницу с тяжелейшими травмами была доставлена 45-летняя женщина. Ее сильно избили прямо в собственной квартире. Врачи диагностировали множественные ушибы и разрыв селезенки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность и местонахождение виновника случившегося. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина.

Как выяснилось, вечером он пришел в гости к своей хорошей знакомой. Решили отметить встречу. Но во время застолья романтические разговоры перешли во взаимные обвинения. Гость неожиданно заявил, что назойливость со стороны хозяйки квартиры портит его семейную жизнь. Не надо ему звонить по телефону и писать сообщения! Все эти знаки внимания его гражданская супруга воспринимает в штыки и устраивает скандалы. Женщина спорить не стала, сказала убираться из ее квартиры. Но мужчина продолжал сыпать обвинениями. Тогда женщина начала выталкивать его из двери. И тогда визитер пришел в ярость и избил несчастную.

- Испугавшись содеянного, черногорец прибежал домой, сообщил гражданской супруге о случившемся, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Хакасии. – После этого он ушел в неизвестном направлении. Однако долго скрываться беглецу не удалось, его задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU