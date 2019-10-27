Жительница Красноярска сдала в ломбард имущество из арендованной квартиры

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-27T11:00:32+03:00

Девушка не успела даже потратить все деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

Надеялась шикануть за чужой счет, а придется несколько месяцев корпеть на исправительных работах

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Суд признал виновной подозреваемую в краже имущества из арендованной квартиры. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.

В дежурную часть с заявлением обратилась жительница Красноярска. Она является собственницей квартиры, которую через агентство сдавала посуточно. Выяснилось, что очередные постояльцы обчистили ее жилье. Основная подозреваемая - 21-летняя девушка. Она сняла квартиру на сутки, но потом попросила продлить аренду. Когда агент приехал за ключами, дверь оказалась открытой, а имущество исчезло. Ущерб - более 36 тысяч рублей.

- Полицейские установили местонахождение подозреваемой, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – Она призналась, что сдала бытовую технику в ломбард, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 - «Кража».

При рассмотрении дела суд вынес обвинительный приговор - 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработной платы в доход государства ежемесячно. Похищенное имущество возвращено владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU