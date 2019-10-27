В Красноярске в результате аварии «УАЗ» перевернулся и снес светофор

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-27T08:49:51+03:00

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В Красноярске вечером 26 октября выпал снег, и все дороги превратились в сплошной каток. Во всяком случае, так говорят автомобилисты, которые сегодня отправились по делам. В городе произошло несколько мелких аварий.

«На Пограничников очень скользко, можно смело брать коньки и ехать кататься», - комментарий к одному из ДТП.

Дорогу не поделили УАЗ и Лада Фото: ЧП-Красноярск

Там после столкновения с «Ладой Калиной» автомобиль «УАЗ» перевернулся на скользкой дороге и снес светофор. Очевидцы написали, что троих увезли на «скорой». Но эта информация не подтвердилась. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, по предварительным данным в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает экипаж ГИБДД.

Главное, что все живы Фото: ЧП-Красноярск

Тем временем в соцсетях обсуждают одну из фотографий, сделанную возле покореженного автомобиля. Мужчина улыбается и машет рукой.

«Последняя фотка вообще топ. Главное не унывать».

В соцсетях посыпались шутки по поводу этого позитивного фото

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU