2019-10-27T05:44:15+03:00
Общество

В красноярском зоопарке предупредили о мошенничестве при записи на экскурсии

Красноярцам советуют быть бдительными, чтобы не пострадать от действий аферистов
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Оплата экскурсий и других услуг - только в кассах Парка «Роев ручей»Оплата экскурсий и других услуг - только в кассах Парка «Роев ручей»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В красноярском зоопарке предупредили о мошенниках, которые предлагают записать на экскурсии через интернет. И требуют предоплату за свои «услуги». Только вот можно остаться без экскурсии и денег лишиться.

- Нам поступило сообщение, что при записи на экскурсию посторонние люди потребовали предоплату, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Парке флоры и фауны «Роев ручей». - Оплата экскурсий и других услуг - только в кассах Парка «Роев ручей»! Всегда без предоплаты. Билеты приобретаются непосредственно перед началом экскурсии. Будьте бдительны, внимательны и осторожны!

Билеты приобретаются непосредственно перед началом экскурсии Фото: Мария ЛЕНЦ

Билеты приобретаются непосредственно перед началом экскурсииФото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем, что входные билеты в зоопарк можно также приобрести в билетных кассах города. Запись на экскурсию только по телефону (294-20-20) или через сообщения сообщества в официальных группах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» снизил цены на входные билеты в 3,5 раза

Там как раз объявлена акция: входные билеты по 100 рублей – для взрослых и детей. Акция приурочена к осенним каникулам и новогодним праздникам. И продлится с 1 ноября по 31 декабря включительно. А вот для льготников ничего не меняется: дети до 7 лет – бесплатно, дети из многодетных семей (при предъявлении документа) – 50 рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Лесосибирска более года проведет в колонии за систематическое вождение в пьяном виде
Жительницу Абакана за неуплату алиментов своему сыну суд приговорил к реальному сроку
В Красноярском крае продолжаются поиски людей, пропавших при ЧП в золотодобывающей артели
Вор переводил чужие деньги знакомым и друзьям с помощью украденных телефонов
МЧС: на Красноярск надвигается снегопад и штормовой ветер
В аэропорту Красноярска 40 человек исполнили арию из «Травиаты» Верди
ГИБДД настоятельно рекомендует красноярским водителям перейти на зимний стиль вождения
В аэропорту Красноярска на регистрации организуют место для поцелуев
В Красноярске накрыли подпольный цех по производству паленых алкококтейлей
Легенда мирового бокса Рой Джонс отобрал в Красноярске молодых боксеров для своего проекта
Житель Красноярского края застрелил соседа за то, что его собаки забегают во двор
«Сын кричал и плакал»: в Красноярске на первоклассника напала собака
Баскетбольный клуб «Енисей» перечислит часть сборов матча со шведами на благотворительность
На Фестиваль Хворостовского в Красноярск приехала его семья