В красноярском зоопарке предупредили о мошенничестве при записи на экскурсии

СЕГОДНЯ 05:38 2019-10-27T05:44:15+03:00

Оплата экскурсий и других услуг - только в кассах Парка «Роев ручей» Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам советуют быть бдительными, чтобы не пострадать от действий аферистов

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В красноярском зоопарке предупредили о мошенниках, которые предлагают записать на экскурсии через интернет. И требуют предоплату за свои «услуги». Только вот можно остаться без экскурсии и денег лишиться.

- Нам поступило сообщение, что при записи на экскурсию посторонние люди потребовали предоплату, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Парке флоры и фауны «Роев ручей». - Оплата экскурсий и других услуг - только в кассах Парка «Роев ручей»! Всегда без предоплаты. Билеты приобретаются непосредственно перед началом экскурсии. Будьте бдительны, внимательны и осторожны!

Билеты приобретаются непосредственно перед началом экскурсииФото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем, что входные билеты в зоопарк можно также приобрести в билетных кассах города. Запись на экскурсию только по телефону (294-20-20) или через сообщения сообщества в официальных группах.

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Там как раз объявлена акция: входные билеты по 100 рублей – для взрослых и детей. Акция приурочена к осенним каникулам и новогодним праздникам. И продлится с 1 ноября по 31 декабря включительно. А вот для льготников ничего не меняется: дети до 7 лет – бесплатно, дети из многодетных семей (при предъявлении документа) – 50 рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU