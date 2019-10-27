Жительницу Абакана за неуплату алиментов своему сыну суд приговорил к реальному сроку
34-летней жительнице Абакана предстоит ближайшие девять месяцев провести в колонии-поселения. Суд вынес обвинительный приговор по статье 157 УК (неуплата родителем без уважительных причин, в нарушение решения суда средств на содержание детей, если это деяние совершено неоднократно) в отношении злостной неплательщицы алиментов. Ранее женщина уже дважды была осуждена по аналогичной статье. Но тогда его приговорили к исправительным работам и лишению свободы условно. Должного воздействия эти меры не оказали.
Подсудимая лишена родительских прав на своего маленького сына и по закону обязана платить алименты. Но она игнорирует это требование. В результате с марта по август 2019 скопила приличная задолженность – более 55 тысяч рублей.
- Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также принимая во внимание обстоятельства уголовного дела, назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Республики Хакасия. - Подсудимая при этом не освобождена от обязанности выплаты алиментов.
Приговор суда пока в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU