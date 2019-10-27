Жительницу Абакана за неуплату алиментов своему сыну суд приговорил к реальному сроку

СЕГОДНЯ 04:44 2019-10-27T04:46:15+03:00

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34-летней жительнице Абакана предстоит ближайшие девять месяцев провести в колонии-поселения. Суд вынес обвинительный приговор по статье 157 УК (неуплата родителем без уважительных причин, в нарушение решения суда средств на содержание детей, если это деяние совершено неоднократно) в отношении злостной неплательщицы алиментов. Ранее женщина уже дважды была осуждена по аналогичной статье. Но тогда его приговорили к исправительным работам и лишению свободы условно. Должного воздействия эти меры не оказали.

Подсудимая лишена родительских прав на своего маленького сына и по закону обязана платить алименты. Но она игнорирует это требование. В результате с марта по август 2019 скопила приличная задолженность – более 55 тысяч рублей.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также принимая во внимание обстоятельства уголовного дела, назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Республики Хакасия. - Подсудимая при этом не освобождена от обязанности выплаты алиментов.

Приговор суда пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU