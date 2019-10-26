Вор переводил чужие деньги знакомым и друзьям с помощью украденных телефонов

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-26T17:02:10+03:00

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В Железногорске 29-летний мужчина приноровился красть телефоны и деньги с банковских карт жертв. Еще летом, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, в местную полицию пришел мужчина и пожаловался, что потерял телефон, а позднее с его счета пропали 16,5 тысяч рублей. Не бог весть какие деньги по нынешним временам, но все равно обидно. Затем к полицейским с похожей бедой пришла женщина. Рассказала, что с дачи у нее пропал телефон, затем с банковской карты - 36 тысяч рублей. Полиция нашла вора. И оказалось, ранее он уже был судим.

- Полицейские выяснили, что оба телефона, принадлежащие потерпевшим, не имели блокировки, но были подключены к услуге «мобильный банк», - пояснили в полиции. - это позволило подозреваемому через смс-сообщения, направляемые на номер банка, перевести чужие сбережения на банковские счета своих родных и знакомых, а также на номер своего телефона.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU