В аэропорту Красноярска на регистрации организуют место для поцелуев

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-26T09:15:12+03:00

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Не секрет, что летать боятся многие. В аэропорту Красноярска решили помочь пассажирам снизить уровень стресса. А что наилучшим образом помогает от него избавиться? Нет, алкоголь - неправильный ответ. А вот поцелуй - точно направит мысли в более романтическое русло. В зоне регистрации первого терминала красноярского аэропорта появится знак «Место для поцелуев». Круто!

Помимо поцелуев, здесь также можно будет сделать приятные селфи. Организовано все будет, как отдельная фотозона. К слову, конкурс на изготовление и установку знака уже объявлен. Цена вопроса - 50 000 рублей. Именно столько аэропорт готов выложить за проект романтической фотозоны. Появиться она должна уже через месяц.

Но место для поцелуев - не единственный проект, где может разгуляться фантазия творческих людей. К примеру, на начало следующего года намечено появление еще одной фотозоны. Однако требования к ней несколько иные - нестандартное решение с использованием дизайнерских элементов концепции «Енисейская Сибирь». Напомним, что в зоне прилета аэропорта не так давно появился белый рояль.

ИСТОЧНИК KP.RU