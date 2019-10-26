В аэропорту Красноярска на регистрации организуют место для поцелуев
Не секрет, что летать боятся многие. В аэропорту Красноярска решили помочь пассажирам снизить уровень стресса. А что наилучшим образом помогает от него избавиться? Нет, алкоголь - неправильный ответ. А вот поцелуй - точно направит мысли в более романтическое русло. В зоне регистрации первого терминала красноярского аэропорта появится знак «Место для поцелуев». Круто!
Помимо поцелуев, здесь также можно будет сделать приятные селфи. Организовано все будет, как отдельная фотозона. К слову, конкурс на изготовление и установку знака уже объявлен. Цена вопроса - 50 000 рублей. Именно столько аэропорт готов выложить за проект романтической фотозоны. Появиться она должна уже через месяц.
Но место для поцелуев - не единственный проект, где может разгуляться фантазия творческих людей. К примеру, на начало следующего года намечено появление еще одной фотозоны. Однако требования к ней несколько иные - нестандартное решение с использованием дизайнерских элементов концепции «Енисейская Сибирь». Напомним, что в зоне прилета аэропорта не так давно появился белый рояль.
ИСТОЧНИК KP.RU