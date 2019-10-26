В Красноярске накрыли подпольный цех по производству паленых алкококтейлей
«Руки за голову!» - кричат на видео силовики, накрывшие накануне в Свердловском районе Красноярска подпольный цех по производству и розливу нелегального алкоголя. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом МВД, организовал его частный предприниматель. Функционировал бизнес, судя по видео, отлаженно - цех большой, тара и упаковка такие, что не подкопаешься, на первый взгляд.
Суррогатный алкоголь.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю
- Сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 10,9 тысяч бутылок с готовым к реализации алкоголем, 76 бутылок с этиловым спиртом. Общий объем изъятой продукции составил 20 183 литров, - сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. - Стоимость изъятого превышает 720 тысяч рублей.
Теперь бизнесмену не отвертеться. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.3 УК России (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Ему грозит 3 года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU