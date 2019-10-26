2019-10-26T07:51:46+03:00
Происшествия

В Красноярске накрыли подпольный цех по производству паленых алкококтейлей

10 000 бутылок в упаковке могли попасть на прилавки [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: стопкадр с видео ГУ МВД по Красноярскому краюФото: стопкадр с видео ГУ МВД по Красноярскому краю
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«Руки за голову!» - кричат на видео силовики, накрывшие накануне в Свердловском районе Красноярска подпольный цех по производству и розливу нелегального алкоголя. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом МВД, организовал его частный предприниматель. Функционировал бизнес, судя по видео, отлаженно - цех большой, тара и упаковка такие, что не подкопаешься, на первый взгляд.

Суррогатный алкоголь.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 10,9 тысяч бутылок с готовым к реализации алкоголем, 76 бутылок с этиловым спиртом. Общий объем изъятой продукции составил 20 183 литров, - сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. - Стоимость изъятого превышает 720 тысяч рублей.

Теперь бизнесмену не отвертеться. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.3 УК России (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Ему грозит 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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