Легенда мирового бокса Рой Джонс отобрал в Красноярске молодых боксеров для своего проекта

СЕГОДНЯ 06:48 2019-10-26T07:00:31+03:00

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«Путь к абсолютной победе» собирается показать начинающим боксерам экс-абсолютный чемпион мира, боксер-легенда Рой Джонс-младший. В Красноярске из сотен начинающих спортсменов он отобрал более 10 самых-самых - они представят регион в финале проекта именитого спортсмена, который пройдет в в 2020 году в Москве. Отбор легендарный боксер вел сам, прошел он накануне в Доме спорта имени Дворкина.

Путевки на проект спортсмена получили 10 начинающих боксеров Фото: Виктор Зубарев

- Это ребята из разных уголков края в возрасте от 10 до 17 лет, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск председатель наблюдательного совета федерации бокса Красноярского края и депутат Госдумы Виктор Зубарев. - Рой Джонс-младший не только участвовал в отборе, но и награждал победителей, более часа длилась автограф-сессия.

Помимо путевки на сборы в Москву, победители получат денежные призы. Добавим, что Рою Джонсу-младшему сейчас 50 лет. В его звездной копилке 66 побед, 47 - нокаутом. Всего 9 поражений. Рой Джонс- младший имеет российское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU