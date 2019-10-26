2019-10-26T05:20:39+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края застрелил соседа за то, что его собаки забегают во двор

Возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Преступника проверят и на вменяемостьПреступника проверят и на вменяемостьФото: Мария ЛЕНЦ
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Причиной убийства 37-летнего жителя села Верхний Кужебар стала ярость соседа. Трагедия произошла несколько дней назад, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Собаки мужчины забежали на территорию, принадлежащую соседу, и тот схватился за ружье.

- 31-летний житель села Верхний Кужебар, проживающий в частном доме, сделал замечание своим соседям, что их собаки забегают на территорию его домовладения. Соседи в это время находились в доме, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск подробности в следствии. - Мужчина взял гладкоствольное ружье и через окно произвел выстрел, который попал в голову 37-летнему соседу.

Мужчина умер на месте. Стрелка, который, к слову, ранеее уже был судим, задержали. Он признал вину. В данный момент следствие выясняет все детали случившегося. Преступнику назначена и психиатрическая экспертиза. Решается вопрос о его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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