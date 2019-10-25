Баскетбольный клуб «Енисей» перечислит часть сборов матча со шведами на благотворительность

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-25T19:59:52+03:00

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Баскетбольный клуб «Енисей» продолжает сотрудничество с благотворительными организациями. 30 октября в «Арене.Север» состоится первый европейский матч сезона, в котором «Енисей» сыграет против чемпиона Швеции команды «Сёдартелье». 50 % сборов с билетов, купленных в сектор №1, будет передано подопечным Красноярского краевого отделения Российского детского фонда.

Кстати, болельщики, которые уже купили билеты на эту игру, могут принести игрушки, школьно-письменные принадлежности, наборы для творчества. Все это можно оставить в специальной корзине – подарки передадут тем, кто в них особенно нуждается.

- Для нас всегда важно, когда инициатива помочь исходит от самих благотворителей. Баскетбольный клуб «Енисей» предложил свою помощь. Нуждающихся много, задача фонда направить помощь тем, кто особенно в этом нуждается. В рамках нашего сотрудничества наши подшефные учреждения и семьи с детьми смогут посетить эту игру. В дальнейшем наши юные земляки смогут поучаствовать в мастер-классах от игроков баскетбольного клуба, - рассказала, председатель Красноярского краевого отделения Российского детского фонда Наталья Спирина.

ИСТОЧНИК KP.RU