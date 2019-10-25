2019-10-25T19:27:17+03:00
Звезды

На Фестиваль Хворостовского в Красноярск приехала его семья

Завершающие концерты посетили Флоранс и дети, Максим и Нина
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото из архива Красноярского театра оперы и балета им. Хворостовского.Фото из архива Красноярского театра оперы и балета им. Хворостовского.
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До начала Фестиваля Дмитрия Хворостовского планировалось, что за десять дней концерты и спектакли посетят около 10 тысяч зрителей (семь тысяч побывают на концертах краевой филармонии и примерно три тысячи в театре оперы и балета). Так и случилось. Все события Фестиваля прошли с аншлагом: «Все билеты проданы – надпись на кассе и на сайтах и «Нет ли лишнего билетика?» - вопрос на входе.

При этом Фестиваль был доступен для всех. Во-первых, часть билетов распространялась по квотам среди учащихся и социально незащищённых граждан.

Во-вторых, ценовая политика была очень демократичной. Купить билет могли и пенсионеры, и студенты.

Зрители делились своими впечатлениями в социальных сетях и с журналистами и говорили об эмоциях, которые они получили, и о Дмитрии, которого так не хватает.

На заключительные события Фестиваля приехала его семья, Флоранс и дети, Максим и Нина.

Сегодня все они пришли в театр оперы и балета, который носит имя самого главного для них человека. Максим и Нина увидели свои фотографии в постоянной экспозиции в фойе театра: они, маленькие, на коленях у папы.

Завтра семья примет участие в закрытии Фестиваля. Напомним, первый фестиваль Дмитрия Хворостовского проходил на двух сценах: в театре оперы и балета, где состоялось первой выступление начинающего певца Димы Хворостовского и в Большом зале краевой филармонии, где прошел последний концерт всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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