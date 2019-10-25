2019-10-25T19:06:21+03:00
Звезды

Фестиваль Дмитрия Хворостовского завершит концерт двух звёзд мировой оперной сцены

На сцену выйдут Анджела Георгиу и Сергей Лейферкус
Татьяна РЯБИНИНА
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Билетов на заключительный концерт Фестиваля давно нет, остается ждать Фестиваль 2020 года.Билетов на заключительный концерт Фестиваля давно нет, остается ждать Фестиваль 2020 года.
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Артисты исполнят арии из опер «Тоска» Дж. Пуччини и «Симон Бокканегра» Дж. Верди. В этих спектаклях самая титулованная примадонна современной оперной сцены, Анджела Георгиу, пела вместе с Дмитрием Хворостовским. И это своего рода посвящение великому баритону.

Анджела Георгиу снискала всемирную славу как певица с исключительной вокальной техникой. Мировое признание пришло к певице после исполнения партии Виолетты в «Травиате» Верди (1994) в лондонском Ковент-Гардене, с тех пор география гастролей охватила почти все континенты. Певческий талант Сергея Лейферкуса сочетается с замечательным актёрским дарованием. С 1988 года Лейферкус поёт в Королевском оперном театре Ковент-Гарден (Лондон), а также выступает во многих театрах мира. Почти треть его репертуара составляет русская музыка 19-20 веков.

За дирижёрским пультом этим вечером маэстро Юджин Кон (США), он работает с самыми известными певцами нашего времени, в том числе работал и с Дмитрием Хворостовским.

Заключительный концерт и закрытие фестиваля состоятся в Большом концертном зале 26 октября. А следующий Фестиваль ждем в 2020 году!

ИСТОЧНИК KP.RU

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