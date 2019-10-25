2019-10-25T16:36:37+03:00
Общество

Жительнице Красноярска из-за читинской прописки отказались выдавать краевой материнский капитал

Суд указал службе соцзащиты, в чем она не права
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительнице Красноярска из-за читинской прописки отказались выдавать краевой материнский капиталЖительнице Красноярска из-за читинской прописки отказались выдавать краевой материнский капиталФото: Мария ЛЕНЦ
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В красноярскую прокуратуру обратилась мать троих детей. Она возмущена, что ей отказали в получении краевого материнского капитала. Женщина пояснила: в феврале этого года она написала заявление в управление соцзащиты Октябрьского района с просьбой выдать ей сертификат.

А через неделю ей пришел отказ. В ведомстве пояснили: краевой материнский капитал ей не положен, потому что на момент рождения третьего ребенка (а он появился на свет в марте 2018 года) мать была зарегистрирована в другом регионе – в Чите.

Когда начали выяснять обстоятельства, стало известно, что женщина на самом деле жила в Красноярске. Наблюдалась, а затем и родила ребенка в красноярском родильном доме № 5. И двое ее старших детей посещали образовательные учреждения в Красноярске, в Октябрьском районе.

На основании этого отказ выдать сертификат на получение краевого материнского капитала является незаконным. А прописка, как рассказали в прокуратуре, является лишь предусмотренным федеральным законом способом учета граждан в пределах Российской Федерации.

К слову, с начала 2019 года в суде Октябрьского района было рассмотрено три подобных иска, решение – в пользу получателей материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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