2019-10-25T15:14:16+03:00
Общество

В Красноярске не будут повышать цену на проезд в троллейбусах и трамваях

Во всяком случае в ближайшем будущем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске не будет повышать цену на проезд в троллейбусах и трамваяхВ Красноярске не будет повышать цену на проезд в троллейбусах и трамваяхФото: Мария ЛЕНЦ
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Цены на проезд в городском электрическом транспорте – троллейбусах и трамваях – повышаться не будут. Во всяком случае, в ближайшем будущем. Он по-прежнему составит 19 рублей. Об этом сообщает издание N1 со ссылкой на пресс-службу красноярского горсовета. Там пояснили, что депутаты не уполномочены принимать решения по понижению или понижению тарифов. Это исключительно прерогатива министерства тарифной политики края. В министерстве эту информацию подтвердили: об изменении стоимости проезда речи не идет. А если появился – об этом сразу же сообщат на официальном сайте.

Добавим, что мэрия представила проект программы развития городского транспорта на 2020 и плановые 2021 – 2022 годы. В ней есть предложения об улучшении качества обслуживания пассажиров. В частности о том, какие требования будут предъявляться к перевозчикам по подвижному составу. В городе появится магистральный троллейбусный маршрут, который соединит центр города с удаленными районами города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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