Красноярский педофил просидит в колонии строгого режима до 82 лет

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-25T14:37:15+03:00

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Житель Красноярска проведет за решеткой 17 лет за совершенное преступление. Суд признал его виновным в сексуальном насилии над малолетней девочкой. Сейчас ему 65 лет, так что на свободу он выйдет, когда исполнится 82 года – будет время осознать и раскаяться в содеянном.

В пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что преступление произошло 4 июня этого года. Осужденный увидел на улице Курчатова 12-летнюю девочку и попросил проводить ее домой, якобы плохо себя чувствует. А когда отзывчивая девочка привела его в квартиру, запер дверь изнутри на ключ и надругался над ребенком.

Сбежать от насильника девочка смогла, когда он вышел из квартиры. Она разбила дверь и выпрыгнула в окно – благо квартира была на первом этаже. А дома рассказала обо всем матери. 17 лет колонии строгого режима, ограничение свободы на полтора года – наказание суровое, но справедливое.

ИСТОЧНИК KP.RU