2019-10-25T13:59:28+03:00
Общество

В Красноярске прошли гонки асфальтовых катков

Таким необычным образом дорожники отметили свой профессиональный праздник
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске прошли гонки асфальтовых катков. Фото: NewsLab.ruВ Красноярске прошли гонки асфальтовых катков. Фото: NewsLab.ru
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В Красноярске прошли гонки асфальтовых катков. Таким вот необычным состязанием работники дорожного хозяйства отметили свой профессиональный праздник. Водители мастерски преодолевали трассу с препятствиями, состязались в точности маневрирования на «бобкэтах», гонялись на скорость на катках. Одним словом, отметились праздник зрелищно и эмоционально.

Но не только состязания дорожников проходили сегодня, 25 октября, на острове Татышеве. Специалисты из многих городов – Перми, Норильска, Кемерово, Томска, Новосибирска, Канска, Москвы, Енисейска и других – приехали на семинар поговорить о новых технологиях для обслуживания улиц, сообщает интернет-газета NewsLab.ru

- Красноярск сейчас в процессе преобразований: меняются стандарты благоустройства и уборки. Мы внедряем новшества при ремонте дорог, интеллектуальные системы управления транспортными потоками. С прошлого года улицы города убирают по особым нормативам. Я рад, что сегодня мы сможем обменяться накопленным опытом и познакомиться с современными подходами за обслуживанием дорог, - сказал глава города Сергей Еремин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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