2019-10-25T13:40:01+03:00
Общество

В Красноярске предприниматели добились запрета на снос шашлычек у Центрального парка

Они подали кассационную жалобу в третью инстанцию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске предприниматели добились запрета на снос шашлычек у Центрального паркаВ Красноярске предприниматели добились запрета на снос шашлычек у Центрального паркаФото: ИВАНОВА Диана
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Собственник двух зданий на улице Дубровинского, 45 а – компания «Кедр Трейд» добилась запрета на снос кафе-шашлычек. Большую часть строений там уже успели демонтировать, когда пришел документ из арбитражного суда: прекратить все работы до вынесения нового решения.

Напомним, речь идет о тех самых кафе, которые были построены на крышах с нарушениями. Собственник тогда прокомментировал: ему нужны деньги на содержание офисных зданий, поэтому он сдал крыши в аренду общепиту.

Весной прошлого года начались судебные тяжбы, мэрия выиграла и первый арбитражный суд, и второй. Наконец, в сентябре были получены исполнительные листы. Бизнесменам дали время на добровольный снос кафе, они отказались. Тогда 17 октября на место приехали рабочие, которые начали разбирать сооружения. И вот выясняется: проигравшая два суда компания подала кассационную жалобу в третью инстанцию - арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, который находится в Иркутске. Рассмотрение жалобы назначено на 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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