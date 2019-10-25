Андрей Костин провел встречу с главой республики Гана

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-25T15:28:51+03:00

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В рамках саммита Россия-Африка состоялась официальная встреча президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо.

Во время встречи обсуждалось развитие взаимоотношений в различных отраслях экономики, перспективы привлечения российских и международных компаний в реализацию крупных проектов в стране, а также другие сферы возможного взаимодействия.

Андрей Костин и Нана Акуфо-Аддо договорились о нескольких направлениях будущего сотрудничества как в сфере финансирования, так и возможному участию банка в различных проектах на товарно-сырьевых рынках страны, включая добычу нефти и газа, бокситов, золота, минеральных ресурсов, а также привлечению ВТБ к реализации крупных инфраструктурных проектов в Гане.

Андрей Костин отметил, что Африка приобретает все большее значение для российской международной и деловой повестки. Гана, как одна из самых быстро растущих стран региона, представляет большие возможности для развития бизнеса между российскими и африканскими компаниями. Группа ВТБ обладает значительной экспертизой и опытом работы в этом регионе и безусловно готова способствовать реализации стратегических инициатив клиентов группы.

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