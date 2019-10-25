2019-10-25T15:28:51+03:00
Экономика

Андрей Костин провел встречу с главой республики Гана

Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках саммита Россия-Африка состоялась официальная встреча президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо.

Во время встречи обсуждалось развитие взаимоотношений в различных отраслях экономики, перспективы привлечения российских и международных компаний в реализацию крупных проектов в стране, а также другие сферы возможного взаимодействия.

Андрей Костин и Нана Акуфо-Аддо договорились о нескольких направлениях будущего сотрудничества как в сфере финансирования, так и возможному участию банка в различных проектах на товарно-сырьевых рынках страны, включая добычу нефти и газа, бокситов, золота, минеральных ресурсов, а также привлечению ВТБ к реализации крупных инфраструктурных проектов в Гане.

Андрей Костин отметил, что Африка приобретает все большее значение для российской международной и деловой повестки. Гана, как одна из самых быстро растущих стран региона, представляет большие возможности для развития бизнеса между российскими и африканскими компаниями. Группа ВТБ обладает значительной экспертизой и опытом работы в этом регионе и безусловно готова способствовать реализации стратегических инициатив клиентов группы.

Реклама

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Красноярска из-за читинской прописки отказались выдавать краевой материнский капитал
В Красноярске не будут повышать цену на проезд в троллейбусах и трамваях
Красноярский педофил просидит в колонии строгого режима до 82 лет
В Красноярске прошли гонки асфальтовых катков
В Красноярске предприниматели добились запрета на снос шашлычек у Центрального парка
ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»
В министерстве лесного хозяйства Красноярского края ФСБ провела обыски
В Красноярском крае школьник-прогульщик отсудил у школы 25 тысяч рублей
В Красноярске появились парковки для малышей
На севере Красноярского края лже-наследник украл у банка 3 миллиона рублей
Выбираем лучшую детскую стоматологию в Красноярском крае
Пострадавших на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выписали из районной больницы Курагино
В Красноярске ночью загорелась квартира: эвакуировали 58 человек
В Красноярском крае срочно требуются водители
В Красноярске предприниматель выписывал очки без лицензии
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» снизил цены на входные билеты в 3,5 раза
В Красноярске бывший директор школьного комбината питания подала в суд на журналистов и депутата
Мэрия Красноярска перенесла строительство развязки на Пашенный на неопределенный срок