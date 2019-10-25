В министерстве лесного хозяйства Красноярского края ФСБ провела обыски

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-25T13:08:31+03:00

В результате проверки были выявлены нарушения

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В министерстве лесного хозяйства Красноярского края и в подведомственных ему учреждениях Управление ФСБ России по краю провело обыски и изъяло документы. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

Основанием стали, цитируем, факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере.

Их обнаружили в ходе совместной проверки сразу нескольких ведомств: Минприроды России, Рослесхоза, прокуратуры Красноярского края, ФСБ России и МВД России. Проверку инициировала Генеральная прокуратура РФ.

В частности речь идет о незаконных рубках, которые проводились под видом санитарных. Также проверка показала нецелевое расходование средств федерального бюджета на защиту леса от сибирского шелкопряда. И самовольные захваты земельных участков на территории лесного фонда в Курагинском районе.

- Мы продолжим совместную с правоохранительными органами работу по выявлению нарушений при исполнении региональными лесными ведомствами переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений», – подчеркнул глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

ИСТОЧНИК KP.RU