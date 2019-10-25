В Красноярском крае школьник-прогульщик отсудил у школы 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-25T12:38:22+03:00

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В селе Светлолобово Новоселовского района ученик 7 класса, точнее его родители, отсудили у школы 25 тысяч рублей моральной компенсации за перелом руки. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, ЧП произошло в январе этого года.

Мальчик вместе со своим товарищем опоздали на урок географии. Решили в класс не стучаться и провести время в другом месте. Например, в спортзале – тот всегда открыт. В тот момент там как раз никого не было. Начали резвиться, забрались на шведскую стенку. Одно неосторожное движение и ребенок упал с нее, сломал руку. Судебно-медицинская экспертиза выдала заключение: вред здоровью средней степени тяжести.

Родители подали в суд на школу и выиграли дело. Судья вынес решение: учителя географии и физкультуры и не исполнили своих обязанностей. Первый – не оповестил директору о том, что ученики отсутствуют на уроке. Второй – оставил спортзал без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU