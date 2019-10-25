2019-10-25T12:38:22+03:00
Происшествия

В Красноярском крае школьник-прогульщик отсудил у школы 25 тысяч рублей

Опоздал на географию и пошел в спортзал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае школьник-прогульщик отсудил у школы 25 тысяч рублейВ Красноярском крае школьник-прогульщик отсудил у школы 25 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В селе Светлолобово Новоселовского района ученик 7 класса, точнее его родители, отсудили у школы 25 тысяч рублей моральной компенсации за перелом руки. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, ЧП произошло в январе этого года.

Мальчик вместе со своим товарищем опоздали на урок географии. Решили в класс не стучаться и провести время в другом месте. Например, в спортзале – тот всегда открыт. В тот момент там как раз никого не было. Начали резвиться, забрались на шведскую стенку. Одно неосторожное движение и ребенок упал с нее, сломал руку. Судебно-медицинская экспертиза выдала заключение: вред здоровью средней степени тяжести.

Родители подали в суд на школу и выиграли дело. Судья вынес решение: учителя географии и физкультуры и не исполнили своих обязанностей. Первый – не оповестил директору о том, что ученики отсутствуют на уроке. Второй – оставил спортзал без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске предприниматели добились запрета на снос шашлычек у Центрального парка
ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»
В министерстве лесного хозяйства Красноярского края ФСБ провела обыски
В Красноярске появились парковки для малышей
На севере Красноярского края лже-наследник украл у банка 3 миллиона рублей
Выбираем лучшую детскую стоматологию в Красноярском крае
Пострадавших на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выписали из районной больницы Курагино
В Красноярске ночью загорелась квартира: эвакуировали 58 человек
В Красноярском крае срочно требуются водители
В Красноярске предприниматель выписывал очки без лицензии
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» снизил цены на входные билеты в 3,5 раза
В Красноярске бывший директор школьного комбината питания подала в суд на журналистов и депутата
Мэрия Красноярска перенесла строительство развязки на Пашенный на неопределенный срок