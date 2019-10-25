На севере Красноярского края лже-наследник украл у банка 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-25T11:49:44+03:00

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В Норильске в суд на рассмотрение направлено уголовное дело на 32-летнего мужчину, которого обвиняют в хищении 3 миллионов рублей у банка. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Обвиняемый – житель Москвы, в 2018 году он побывал в Воронеже и в Норильске. Приходил в отделения банка (не стал рисковать с несколькими, выбрал один, самый популярный в стране), открывал там счет. А затем предоставлял сотрудникам банка документ о праве на наследство своего якобы скончавшегося родственника. Деньги со счета указанного вкладчика переводились на счет «наследнику», он снимал их и уезжал. И таких эпизодов у него следователи насчитали несколько.

Как оказалось, молодой человек нигде не работал, ранее уже имел проблемы с законом. Сейчас он находится под стражей и ждет решения суда. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU