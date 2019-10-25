2019-10-25T11:46:39+03:00
Здоровье

Выбираем лучшую детскую стоматологию в Красноярском крае

Кому вы доверите зубки своего малыша?
Ольга КОСТИНА
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Важно найти стоматолога, которому можно всецело доверятьВажно найти стоматолога, которому можно всецело доверятьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бытует мнение, что детские зубы можно не лечить. Мол, сами выпадут, когда придет время. Только вот это должно произойти естественным путем, а не разрушаться вследствие болезни. Стоматологи рекомендуют как можно дольше сохранять первые зубки малышей здоровыми. Иначе может произойти неправильное развитие челюсти и строения зубного ряда. Если зубик раньше времени «заберет» Зубная фея, то могут сдвинуться соседние. Тогда места для нового, уже постоянного зуба, будет маловато. Отсюда неправильный прикус и нарушение дикции. Кариес – это же инфекция, которая постоянно присутствует во рту, если ее вовремя не вылечить. На сегодняшний день стоматологические клиники в Красноярском крае предлагают полный комплекс услуг по уходу за детскими зубами.

В рамках проекта «Клиника года - 2019» предлагаем выбрать самую лучшую детскую стоматологию. В этой номинации представлены два участника. Расскажем о каждом немного подробнее.

Центр стоматологии «Астрея» - это две современных клиники в Красноярске. Высокий уровень стоматологических услуг, современное оборудование от мировых производителей, применение новейших технологий и квалифицированные врачи. Умная красота, комфорт и качественные результаты лечения - приоритеты компании. Основная цель - сохранить, то, что дала природа. Комплексный план лечения начинается с максимально полной диагностики. Каждому пациенту назначается комплексный план лечения. Работа с детьми, молодыми родителями, детьми с особыми потребностями, пожилыми людьми проводится особенно бережно, учитываются все факторы повышенных потребностей.

Стоматология «Улыбка Тари» - это новейшие технологии в сфере стоматологии, что позволяет успешно справляться с заболеваниями полости рта и проводить профилактические мероприятия. Здесь оказывают услуги лечения кариеса, удаления и протезирования зубов, компьютерной томографии, отбеливания, исправления прикуса, рентгенологической диагностики, изготовления имплантов, а также установки металлокерамики, брекетов, имплантов, виниров. Доктора сумеют найти подход к самым маленьким пациентам.

А какой красноярской стоматологии вы доверите зубки своего ребенка?

Напоминаем, что голосование на сайте kp.ru продлится до 17 ноября включительно. 25 ноября станут известны имена победителей. Во время церемонии награждения финалистам будут вручены дипломы и памятные подарки. Но самое главное, они смогут использовать фирменный знак победителя проекта «Клиника года - 2019» на сайте клиники и в информационной рекламной продукции.

Проголосовать за понравившегося номинанта можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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