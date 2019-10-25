Пострадавших на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выписали из районной больницы Курагино

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-25T10:22:32+03:00

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Рабочих, которые пострадали при прорыве технологической дамбы на реке Сейбе, сегодня утром, 25 октября, выписали из курагинской районной больницы. Их отправили на амбулаторное лечение и реабилитацию. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Из минусинской межрайонной больницы один человек выписан и еще один переведен в Красноярск. В краевой больнице на лечении находятся 9 человек из числа пострадавших ночью 19 октября. Состояние всех находящихся в стационаре средней степени тяжести, либо удовлетворительное, угрозы жизни нет.

- Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь в полном объеме, также им оказывается психологическая поддержка сотрудниками краевого Центра медицины катастроф, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс службе минздрава. – В вахтовом поселке остается на дежурстве бригада скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU