Пострадавших на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выписали из районной больницы Курагино
Рабочих, которые пострадали при прорыве технологической дамбы на реке Сейбе, сегодня утром, 25 октября, выписали из курагинской районной больницы. Их отправили на амбулаторное лечение и реабилитацию. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.
Из минусинской межрайонной больницы один человек выписан и еще один переведен в Красноярск. В краевой больнице на лечении находятся 9 человек из числа пострадавших ночью 19 октября. Состояние всех находящихся в стационаре средней степени тяжести, либо удовлетворительное, угрозы жизни нет.
- Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь в полном объеме, также им оказывается психологическая поддержка сотрудниками краевого Центра медицины катастроф, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс службе минздрава. – В вахтовом поселке остается на дежурстве бригада скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU