В Красноярском крае срочно требуются водители

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-25T09:25:18+03:00

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В Красноярском крае не хватает водителей. В банке вакансий службы занятости населения сейчас представлено свыше 3,2 тысячи предложений постоянной работы для водителей. 10 лет назад вакансий было в два раза меньше. А средняя заработная плата составляет 47 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого агентства труда и занятости населения.

Больше всего нуждается в водителях Красноярск – на его долю приходится 25 % от всех заявленных вакансий. И это неудивительно: город развивается, расширяются предприятия, где используется труд водителей. Остальные 75 % - забирают 57 городов и территорий края.

Специалисты отмечают: у большинства представителей профессии есть достаточный уровень опыта и квалификации. Поэтому работу они находят довольно быстро. Из тех, кто обращаются в службу, почти 82 % трудоустраиваются. В этом году таких было 2,1 тысячи человек. Добавим, что в эту статистику не входят те, кто идет и находит работу самостоятельно, напрямую обращаясь к работодателю.

ИСТОЧНИК KP.RU