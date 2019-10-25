2019-10-25T07:53:57+03:00
Общество

В Красноярске предприниматель выписывал очки без лицензии

Оштрафовали на 4 тысячи рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске предприниматель выписывал очки без лицензииВ Красноярске предприниматель выписывал очки без лицензииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске предприниматель оказывал медицинские услуги без лицензии, не имея специального образования. За что и был наказан. Известно о нарушении стало в результате проверки, которую провела прокуратура в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере лицензирования деятельности по оказанию медицинских услуг.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, индивидуальный предприниматель открыл салон оптики в Кировском районе и продавал там готовые очки, линзы и сопутствующие препараты. Подразумевалось, что ему разрешено вести только розничную торговлю по уже готовым рецептам, которые выписывают врачи-офтальмологи.

Однако, чтобы привлечь большее количество покупателей, предприниматель решил расширить сферу деятельности – замерять остроту зрения у покупателей. А этим должны заниматься уже специалисты с дипломом. По постановлению прокурора района владельца салона оптики оштрафовали на 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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