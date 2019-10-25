2019-10-25T06:09:31+03:00
Общество

В Красноярске бывший директор школьного комбината питания подала в суд на журналистов и депутата

С иском о защите деловой репутации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске бывший директор школьного комбината питания подала в суд на журналистов и депутатаВ Красноярске бывший директор школьного комбината питания подала в суд на журналистов и депутатаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление от бывшего руководителя Школьного комбината питания Алена Ахвердиевой. Ответчиков – несколько: работница комбината питания Л. Новикова, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина, а также «Телекомпания Петербург» (Пятый канал) и «ТК 8 канал». Истица требует с каждого из ответчиков по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. И еще по 100 тысяч рублей в день в качестве неустойки, если решение суда не будет исполнено.

В чем же провинились ответчики? Истица считает, что они оклеветали ее, цитируем, «размещением новостных публикаций, видеорепортажей и информации в сети интернет на личных социальных страницах ответчиков, в которых говорится о мошеннических схемах по хищению бюджетных средств в Школьном комбинате питания». Таким образом, по мнению истицы, ее деловой репутации нанесен большой урон.

У суда есть 5 дней на то, чтобы рассмотреть заявление и принять иск к производству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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