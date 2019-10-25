Мэрия Красноярска перенесла строительство развязки на Пашенный на неопределенный срок

СЕГОДНЯ 05:19 2019-10-25T05:19:03+03:00

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Мэрия Красноярска объявила, что переносит строительство автомобильной развязки с четвертого моста на Пашенный и в «Белые росы». И в ближайшие три года этот объект в планах стоять не будет, сообщает «ТВК Красноярск». Какова причина, по которой развязку исключили из программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов?

Есть информация, что не до конца решен вопрос с собственниками участков, по которым должна пройти дорога. И когда завершатся переговоры с ними – вопрос остается открытым. А ведь прямая дорога должна была пройти под железнодорожным мостом и выйти к «Белым росам» - не сегодня это один из самых густонаселенных жилых комплексов города. Из-за отсутствия развязки дважды в день – утром и вечером – проехать туда очень сложно из-за дорожных пробок.

Добавим, что изначально развязку планировали сдать к универсиаде, затем – начать строить после универсиады. Предполагаемая цена вопроса – 165 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU