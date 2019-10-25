Красноярские депутаты придумали, как наказывать за несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-25T04:49:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярские депутаты придумали, как избавить город от несанкционированных свалок. Проект изменений в закон «О благоустройстве» уже вынесен на рассмотрение краевого парламента. И наказание, которое ждет тех, кто их устраивает, будет жестким. Поскольку нынешние штрафы неэффективны, их увеличат.

Так, новая статья предусматривает наложение административного штрафа от 4 тысяч до 5 тысяч рублей на граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч рублей – на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей – на юридических лиц.

Мнение краевых депутатов при обсуждении проекта своих городских коллег разделились. Эксперты отметили, что у края нет полномочий устанавливать ответственность за несанкционированное размещение отходов, при этом есть возможность использовать уже существующие нормы закона для наказания тех, кто устраивает свалки на улицах. Ряд выступавших депутатов и представителей правительства края отметили, что потребность в такой норме существует, проблема на самом деле есть.

ИСТОЧНИК KP.RU