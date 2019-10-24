2019-10-24T15:50:58+03:00
Происшествия

Следователи прокомментировали причины гибели трех работников рудника «Таймырский»

Пока предположения строятся на основании результатов лабораторных исследований
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Следователи прокомментировали причины гибели трех работников рудника «Таймырский»Следователи прокомментировали причины гибели трех работников рудника «Таймырский»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи прокомментировали причины гибели трех работников рудника «Таймырский». Пока строятся на основании результатов лабораторных исследований. Для анализа в выработке рудника, где находились трое погибших, собрали пробы воздуха.

Согласно экспертизе углекислый газ и метан находятся в пределах допустимой концентрации. При этом кислорода в пробах обнаружили в пределах от 1,67 процентов до 2,78 процентов от общего объема воздуха. Отметим, что это крайне низкий показатель предельной допустимой концентрации. Допустимое значение кислорода в воздухе для рабочей зоны должно быть не менее 20 процентов, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ.

Напомним, по факту случившегося идет расследование уголовного дела за нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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