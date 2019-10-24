Сотрудника Федеральной службы в Хакасии подозревают в получении взятки

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-24T15:22:52+03:00

По версии следствия, за деньги проверяющий должен был закрыть глаза на нарушения в одном из торговых домов

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В Хакасии сотрудника Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. По версии следствия, 30-летний фигурант получил взятку, когда инспектировал один из торговых домов. Это случилось в марте 2019 года. За деньги проверяющий должен был закрыть глаза на обнаруженные нарушения. Что он и сделал, составив протокол о выявлении одного правонарушения.

Как результат, торговая компания должна была предоставить необходимую документацию, позволяющую вынести постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении. В итоге неприятностей представителям торгового дома удалось избежать, а инспектирующий получил за это 70 тысяч рублей.

Ка отметили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в значительном размере». Следователи уже проводят комплекс неотложных следственных действий с целью установить обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU