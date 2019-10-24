2019-10-24T14:51:15+03:00
Общество

Неработающих пенсионеров в Красноярском крае приглашают получить региональную соцвыплату

Рассчитывать на такую поддержку могут те, у кого низкий доход
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Неработающих пенсионеров в Красноярском крае приглашают получить региональную соцвыплатуНеработающих пенсионеров в Красноярском крае приглашают получить региональную соцвыплатуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае неработающим пенсионерам с низким доходом предлагают оформить региональную соцвыплату. Новую форму поддержки пожилых людей введут с нового года. Рассчитывать на нее смогут те, у кого доходы с учетом пенсии и дополнительных социальных выплат меньше 10 тысяч 39 рублей.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, с 1 января 2020 года в регионе величина прожиточного минимума для пенсионеров составит 10 тысяч 39 рублей. Эта сумма больше по сравнению с аналогичным федеральным показателем, который равен девяти тысячам 311 рублям. Поэтому в крае переходят с федеральной на региональную социальную доплату к пенсии.

По предварительным прогнозам, за финансовой поддержкой должны обратиться порядка 107 тысяч человек. На выплаты собираются потратить больше трех миллиардов рублей. Для справки – ранее для оформления выплаты к пенсии нужно было обращаться в территориальное отделение Пенсионного фонда России. Теперь же, чтобы получать финансовую поддержку нужно прийти в органы социальной защиты населения по месту жительства и написать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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