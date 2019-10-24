2019-10-24T14:28:13+03:00
Общество

На красноярском заводе собрали первый пролет моста через Николаевский проспект

Переход построят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги»
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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На красноярском заводе собрали первый пролет моста через Николаевский проспектНа красноярском заводе собрали первый пролет моста через Николаевский проспектФото: пресс-служба администрации Красноярска
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На Красноярском металлургическом заводе собрали первый пролет будущего моста через Николаевский проспект. Длина этой конструкции составила 19 метров. Напомним, длина всей конструкции после монтажа будет более 60 метров. Работу по изготовлению конструкции выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Мост будет предназначен для пешеходного перехода через Николаевский проспект.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на этот проект собираются потратить в общей сложности 134 миллиона рублей. К слову, это будет третий алюминиевый мост в Красноярске, изготовленный по хорошо зарекомендовавшей себя технологии. По нормативу, сначала готовят алюминиевый сплав, из которого потом прессуют крупногабаритные профили, а из них изготавливают детали. Например, фасовки, уголки и связи, обеспечивающие жесткость и устойчивость конструкции к факторам окружающей среды.

Отметим также, что на заводе приступили к монтажу нижнего пояса еще одного пролета. Его длина будет 43 метра. Эту часть работы планируют закончить к концу ноября. После готовые конструкции разделят на 17-метровые блоки, доставят на строительную площадку Николаевского проспекта, где их смонтируют на уже готовые опоры моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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