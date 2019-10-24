2019-10-24T13:21:54+03:00
Общество

Из Красноярска в Сочи самолеты будут летать новым рейсом

Также открыли дополнительный рейс на Москву
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Из Красноярска в Сочи самолеты будут летать новым рейсомИз Красноярска в Сочи самолеты будут летать новым рейсомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Из Красноярска в Сочи самолеты будут летать новыми рейсами. Такое предложение для клиентов озвучили в авиакомпании «Победа». К слову, продажа билетов уже открыта. Также авиаперевозчик отметил, что для желающих улететь в Москву сделали дополнительный рейс.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Красноярск имени Д. А. Хворостовского, также авиакомпания добавит рейс на Москву перед новогодними праздниками. Самолеты начнут курсировать с 28 декабря и будут приземляться в аэропорту Внуково. Улететь дополнительным рейсом можно будет вплоть до 13 января согласно расписанию:

- с 28 декабря 2019 по 31 декабря 2019;

- 2 января 2020 и 3 января 2020;

- с 08 января 2020 по 13 января 2020.

По новое направлению из Красноярска в Сочи самолеты начнут летать с 30 декабря 2019 года. Услуга будет актуальна в течение всего осенне-зимнего периода вплоть до 28 марта 2020 года по понедельникам и четвергам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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