В Канске построили новую школу впервые за 15 лет

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-24T13:57:08+03:00

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В Канске в торжественной обстановке открыли здание новой школы. Учебное заведение рассчитано на 550 мест. Оно заняло место некогда работавшей здесь школы, которую снесли из-за аварийного состояния. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

На церемонии открытия присутствовали не только представители краевой власти, но и педагоги со школьниками и родителями. Новую школу построили по современному проекту, где предусмотрели различные нюансы. Так, здание обустроили всем необходимым для учебы, а также для развития и детей, и педагогов.

Отметим, что новая школа в Канске стала самым большим учебным заведением в крае, если не принимать в расчет краевой центр. К тому же это первая школа, которую построили за последние 15 лет. На ее строительство и обустройство потратили в общей сложности 508 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU