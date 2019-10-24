Пенсионер в Красноярском крае отправился в путешествие по Енисею и пропал
В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего Сергея Голубева. Мужчине 62 года. О его исчезновении стало известно 3 июля этого года. Со слов близких, он днем ушел из дома, собирался в путешествие по Енисею. Ориентировочно его маршрут подразумевало выход в Карское море до архипелага Северная Земля. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
- Среди примет мужчины - на вид 60 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые, короткие. На плече у пенсионера есть татуировка. В путешествие он отправился с собакой породы ягдтерьер, по кличке «Янки», - рассказали в региональной общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».
Всех, кто мог видеть мужчину или знает о его местонахождении, убедительно просят позвонить по телефону дежурной части (391) 246-87-64 или волонтерам по номеру 8-950-99-66-066. Любая информация может быть полезной. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды.
ИСТОЧНИК KP.RU