В Красноярске капитально отремонтировали 310 домов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-24T12:11:26+03:00

Это 85 процентов от общего количества отремонтированных домов в 2016-2018 годах

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В Красноярске капитально отремонтировали 310 многоквартирников, то есть 85 процентов от общего количества отремонтированных домов в 2016-2018 годах. В городе продолжается приемка объектов. Один из последних – это дом № 23а по улице Тамбовской. Здесь привели в порядок внутридомовые инженерные системы. Рабочие полностью заменили трубопроводы системы горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, продолжается работа с так называемым «проблемным» блоком домов. С некоторыми подрядчиками расторгли договоры в одностороннем порядке из-за некачественной работы. К слову, на сегодняшний день ремонтом 27 домов займутся новые подрядчики.

Отметим также, что собственники продолжают реализовывать свое право, определенное Жилищным Кодексом Российской Федерации, предоставляя протоколы об отказах или о переносе сроков проведения ремонтов это обстоятельство в свою очередь приводит к корректировке показателей на конец 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU