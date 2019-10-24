2019-10-24T12:11:26+03:00
Недвижимость

В Красноярске капитально отремонтировали 310 домов

Это 85 процентов от общего количества отремонтированных домов в 2016-2018 годах
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске капитально отремонтировали 310 многоквартирниковВ Красноярске капитально отремонтировали 310 многоквартирниковФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске капитально отремонтировали 310 многоквартирников, то есть 85 процентов от общего количества отремонтированных домов в 2016-2018 годах. В городе продолжается приемка объектов. Один из последних – это дом № 23а по улице Тамбовской. Здесь привели в порядок внутридомовые инженерные системы. Рабочие полностью заменили трубопроводы системы горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, продолжается работа с так называемым «проблемным» блоком домов. С некоторыми подрядчиками расторгли договоры в одностороннем порядке из-за некачественной работы. К слову, на сегодняшний день ремонтом 27 домов займутся новые подрядчики.

Отметим также, что собственники продолжают реализовывать свое право, определенное Жилищным Кодексом Российской Федерации, предоставляя протоколы об отказах или о переносе сроков проведения ремонтов это обстоятельство в свою очередь приводит к корректировке показателей на конец 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Канске построили новую школу впервые за 15 лет
Из Красноярска в Сочи самолеты будут летать новым рейсом
Стрелок в Красноярском крае целился в ондатру, а попал в женщин
Пенсионер в Красноярском крае отправился в путешествие по Енисею и пропал
В Красноярске в расписание пригородных поездов внесли сезонные изменения
В Красноярске найден пропавший 13-летний подросток
В Красноярском крае предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за циклона
В Красноярском крае рассказали, как не отравиться овощами и рыбой
Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie
Антимономольщики в Красноярском крае обнулили договор чиновников с назаровским «Водоканалом»
Парень в Красноярском крае вышел из тюрьмы стал жертвой воров
Лучших аграриев в Красноярском крае наградят новыми авто
На юге Красноярского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта
В Красноярском крае за просрочку оштрафовали целый мясокомбинат